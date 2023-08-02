债限危机显现治理问题 惠誉调降美国信评至AA+

（法新社华盛顿1日电） 国际信用评等公司惠誉（Fitch）今天将美国信评由最高的AAA调降至AA+，所持理由诸如「治理逐步败坏」已在债务上限僵局中显现等。

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法新社报导，美国信评遭降并非前所未见，美国2011年因债限陷僵也曾遭标准普尔（S&P）调降其AAA评级，引发民主、共和党愤怒。

惠誉声明指出，「美国信评遭降反映未来3年预料中的财政恶化、政府债务负担沉重且不断扩增，以及（相对其他国家）治理的逐步败坏。」

惠誉还指出，美国未来展望稳定。

美国财政部长叶伦（Janet Yellen）今天表示，「强烈」不认同惠誉的决定，称其「武断且基于过时的数据」。

她说，惠誉的量化评级模型在2018年至2020年间有所下滑，但现在才宣布其变更且无视指标呈现的进步。

叶伦强调，美国「国债仍是世界上卓越的安全和流动资产，且美国经济基本上是强劲的」。

惠誉今年5月将美国信用列入「负向观察名单」，以反映政治党派之争加剧，阻碍最后期限前提高或暂停债务上限的决议。

尽管美国国会两党达成协议避免了灾难性债务违约发生，惠誉6月仍将美国维持在负向观察名单中。

这家信评公司指出，「以惠誉来看，过去20年来，（美国）治理标准持续恶化，包括财政和债务等问题。」（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）

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