加拿大总理杜鲁道宣布 将与妻子苏菲分居

（法新社渥太华2日电） 加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）今天在社群媒体宣布，他与结缡18年的妻子苏菲（Sophie Gregoire Trudeau）将会分居。

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法新社等媒体报导，杜鲁道在影像社群平台Instagram发文写道：「大家好，苏菲与我想与各位分享，我们在经过许多有意义且艰难的谈话后，已经做出分居的决定。」

杜鲁道写说：「一如既往，我们仍是亲密的家人，深爱及尊重彼此」、「为了我们孩子的幸福，我们请您尊重我们及他们的隐私。」

此外，他的办公室也发表声明指出，杜鲁道夫妇已签署「分居法律协议」，公众可以期待继续看到他们与子女在一起，因为「他们仍是亲密家人」，两位家长都会「持续出现在他们孩子的生活中」。

苏菲曾是娱乐记者，与杜鲁道是童年朋友，两人在2003年共同主持慈善舞会时重新连系，不久后开始约会，于2005年在加拿大蒙特娄（Montreal）结婚，共同育有3名子女。

杜鲁道被誉为全球最帅领导人之一，与苏菲在国际政坛是出名的「爱侣」。年龄相近、气质登对的他们曾携手出入国际场合，且是镁光灯焦点。

© 2023 AFP