印度宗教冲突增至6死 首都附近部署镇暴警察

（法新社新德里2日电） 印度北部哈雅纳省接连两个晚上爆发宗教冲突，目前已经造成6人丧命。镇暴警察今天在首都新德里附近的城��街区巡逻，提升维安。

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哈雅纳省（Haryana）的印度教徒7月31日进行节庆游行时，上千人的队伍行经穆斯林人口为主的努镇（Nuh）时遭到暴民砸石块并且纵火烧车。当地距新德里南方约75公里。

邻近的古尔冈（Gurugram）部分地区昨天晚间也出现纵火和破坏攻击。主要商业中心古尔冈是新德里的卫星城��，诺基亚公司（Nokia）、三星电子公司（Samsung Electronics）等跨国企业的印度总部都设在当地。

大约200名暴徒带着棍子和石块在一个街区打劫肉铺，还有一家餐厅遭到纵火。这群人施暴时口中高呼印度教宗教口号。

哈雅纳省长哈塔（Manohar Lal Khattar）表示，截至目前已有6人命丧暴力冲突，警方逮捕116人。

哈雅纳省警方昨天指出，有两名安全人员殉职。新德里警方表示，已对部分街区预防性提升维安。

当地媒体报导，知名的印度教民族主义分子、激进右翼组织印度青年民兵（Bajrang Dal）成员马尼萨尔（Monu Manesar）宣告将出席日前在努镇的游行活动后，紧张情势就此升高。

他遭控在哈雅纳省其他地区对以牛只买卖为业的两名穆斯林动用私刑而遭警通缉。 警方表示，躲避追捕的马尼萨尔并没有参加那场游行。

自从印度教民族主义派领导人、总理莫迪（Narendra Modi）2014年上任以来，作为人口主力的印度教徒和该国超过2亿人的穆斯林已经多次发生暴力冲突，莫迪的印度人民党（Bharatiya Janata Party）挨批执政之后将穆斯林社群边缘化。 2020年新德里有53人死于宗教冲突。

西印古茶拉底省（Gujarat）2002年曾经爆发造成逾1000人死亡的宗教冲突，其中大部分受害者是穆斯林。时任省长正是莫迪。

© 2023 AFP