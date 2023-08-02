又有2中企被美列入黑名单

（法新社华盛顿1日电） 美国今天再将2家中国企业列入黑名单，禁止其商品进入美国。美国官员正设法将强制劳动移出供应链，特别是涉及维吾尔等少数族裔的强迫劳动。

广告 继续浏览后续

美国当局指出，电池制造商骆驼集团以及香料公司晨光生物科技集团，是最新被列入「防止维吾尔人强迫劳动法」（Uyghur Forced Labor Prevention Act, UFLPA）实体名单的公司。

这些公司被控与中国政府合作，招募、运送或使用强迫劳动，参与迫害新疆维吾尔等少数族裔的行为。

美国贸易代表戴琪（Katherine Tai）在声明中表示：「今天增列名单，显示美国坚定消除强迫劳动，包括确保强迫劳动制造的商品不会进口到我国。」

美国政府和一些西方国家的国会议员把中国对待新疆维吾尔少数民族的方式称为「种族灭绝」，但北京强烈否认这种指控。

人权组织表示，至少有100万人，其中大多数是穆斯林少数民族，在新疆地区遭到监禁并面临虐待，包括强迫妇女绝育和强迫劳动。

美国国土安全部部长马约卡斯（Alejandro Mayorkas）今天在另一份声明中指出：「我们将继续与所有伙伴合作，把来自新疆的强迫劳动制造的商品排除在美国商业之外，同时促进合法贸易的流通。」

「防止维吾尔人强迫劳动法案」2021年在两党支持下获得国会通过，禁止从新疆地区进口所有商品，除非企业提供可验证的证据证明生产不涉及强迫劳动。

© 2023 AFP