基辅整晚遭攻击 乌克兰击落至少10架俄罗斯无人机

（法新社基辅2日电） 乌克兰官方今天稍早表示，首都基辅遭到彻夜攻击，乌国部队击落超过10架俄罗斯无人机。

广告 继续浏览后续

基辅市军政机关负责人波普科（Sergiy Popko）说：「好几批无人机从多个方向同时进入基辅，但超过10架无人飞行载具（UAVs）等所有飞行目标，都被防空部队与手段即时发现并摧毁。」

波普科表示，俄国密集出动伊朗制「见证者」（Shahed）无人机，产生的碎片击中多个地区。

基辅市长克里契科（Vitali Klitschko）今天稍早表示，这波在首都的攻击对多个地区造成损害，包含国际机场所在的索洛米扬卡区（Solomyansky），但未造成任何死伤。

基辅市军政机关表示，在戈洛西夫斯基（Golosiivsky）地区，「一架无人机的零件掉落在游乐场上」，一栋非住宅建筑发生火灾，另指出紧急服务人员已到场处理。

一名法新社记者表示，基辅当地凌晨3时左右，听见至少3次爆炸声响。

敖德萨（Odesa）南部地区的军政机关在即时通讯软体Telegram表示，该地区今天也成为无人机攻击目标，但未透露更多细节。

© 2023 AFP