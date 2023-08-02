川普再遭起诉不低头 贴文暗示支持者送他回白宫

（法新社华盛顿2日电） 前美国总统川普（Donald Trump）今天试图将他面临的最新刑事起诉与2024年选战挂勾。他指控，现任政府的「腐败」以及针对他的法律攻势已使美国陷入衰落。

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77岁的川普在自创的Truth Social平台上贴文，暗示这次起诉让他的支持者更有理由团结起来，并于明年选举他当总统。

川普在全部大写的5句贴文中表示：「我从来不曾在其他事情上获得这么多支持。」

他表示：「这项空前起诉针对一位（极成功的！）前总统，以及目前为止在共和党内与2024年大选领先的候选人，这让全世界意识到过去3年来出现在美国的腐败、丑闻和失败。」

「美国是一个衰落中的国家，但我们会让它再度伟大，甚至比以前更加伟大。」

川普向来坚称对他的指控是「伪造」的，并批评现任总统拜登（Joe Biden）正积极尝试破坏政坛对手的竞选活动。

川普今年曾先后遭控涉嫌不当处理机密政府文件，并在涉嫌支付封口费给成人片女星「暴风女」丹尼尔斯（Stormy Daniels）的案件中，面临数十项重罪指控。昨天他又因涉嫌企图推翻2020年大选结果遭到起诉，这是他4个月来第3度遭到刑事起诉。

不过，根据美国宪法，无论起诉或定罪都无碍他参选或就任总统。

© 2023 AFP