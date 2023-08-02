挨批充斥仇恨言论 马斯克所属X平台控告非营利组织

（法新社旧金山1日电） 亿万富豪马斯克近期将去年收购的社群媒体「推特」（Twitter）更名为X。X昨天在美国联邦法院控告非营利组织「对抗网路仇恨中心」，原因是该组织的报告认为X充斥仇恨言论。

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这起诉讼的副本资料显示，马斯克（Elon Musk）旗下的X指控「对抗网路仇恨中心」（Center for Countering Digital Hate,CCDH）进行「有缺陷」的研究，导致马斯克的科技公司损失数千万美元。

「对抗网路仇恨中心」在美国、英国都设有办公室，经常针对X、TikTok或脸书（Facebook）等社群媒体平台上的仇恨言论、极端主义或有害行为发表相关报告。

然而，昨天晚间在旧金山提起的诉讼中，控方大致的法律依据是指「对抗网路仇恨中心」在获取报告数据的方式违反了X的服务条款。

「对抗网路仇恨中心」创办人兼执行长阿迈德（Imran Ahmed）今天表示，马斯克的法律行动是为了让批评者噤声，而这「直接出自威权主义的剧本」。

阿迈德支持其中心的研究，并表示结果显示仇恨和虚假讯息在马斯克经营的X中「如同野火般蔓延」。

行事乖僻的马斯克在诉讼中要求法院给予X一笔未具体说明的现金赔偿，并命令「对抗网路仇恨中心」终止其收集报告数据的方式。

X提出的诉讼指控「对抗网路仇恨中心」及其在英国的上级组织是「伪装成研究机构的激进组织」。

X在诉讼中辩称，该非营利组织以不当方式获取数据，因此可「择优挑选」资讯，用以支持X充斥有害内容的报告。

阿迈德在一份声明中表示：「马斯克试图射杀强调其平台上内容有毒的信使，而不是处理他所创造的有毒环境。」

阿迈德说：「马斯克的欺压不会让我们沉默。」

© 2023 AFP