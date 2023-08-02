法国选美界争议铁娘子 德冯德纳夫人逝世

（法新社巴黎2日电） 法国选美界传奇人物德冯德纳夫人的家族今天表示，德冯德纳夫人已经逝世，享耆寿90岁。她生前是巴黎时尚和魅力的典范，被称为「戴帽子的女士」，但也因为保守审美观惹议，对女性裸露有诸多批判。

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法新社报导，德冯德纳夫人（Genevieve de Fontenay）曾领导法国小姐选美比赛数十载，体现了法国女性的时尚理念，但极不赞同现代对女性和性别的看法。

她被称为「戴帽子的女士」，因为她很少在没戴帽子情况下现身。她于1954年加入法国小姐委员会（Miss France Committee），于1981年成为主席，并且担任此职务超过25年之久。

德冯德纳夫人在担任法国小姐委员会主席期间，将全国选美大赛企业化经营，出售部分业务以提高曝光度，并且步入商业及电视方面的成功轨道。

她曾是法国时尚品牌巴黎世家（Balenciaga）模特儿，生前总是戴大礼帽及穿着优雅服饰，通常是黑白色，这个标志性装扮使人一眼就能认出她来，是巴黎时尚和魅力的典范。

德冯德纳夫人的社会观点相当保守，曾试图剥夺法国小姐冠军贝格（Valerie Begue）的头衔，因为贝格允许小报为她拍摄性挑逗姿势照片。

此外，德冯德纳夫人也被控心怀种族主义，因为贝格来自法国海外属地留尼旺岛（Reunion Island），而非法国本土。德冯德纳夫人曾说，贝格应待在留尼旺岛。

另一位法国小姐图尔波（Isabelle Turpault）曾为名人周刊巴黎竞赛杂志（Paris Match）拍摄裸照，德冯德纳夫人也无法接受。

德冯德纳夫人曾说过：「我永远不允许两件式泳装。在比赛中露出肚脐，就是一种裸露狂。」

© 2023 AFP