热浪来袭 南韩世界童军大会数百名童子军中暑

（法新社首尔2日电） 世界童子军大会(World Scout Jamboree)在南韩举行，主办单位今天表示，数百名童子军因天气炎热中暑。朝鲜半岛正面临热浪来袭，据报导这导致南韩与高温相关的死亡人数激增。

广告 继续浏览后续

世界童子军大会号称是世界最大规模青少年营队活动，今年有来自世界各地的约4万3000人参加。这次大会在南韩全罗北道举行，适值当地发布热浪警报，每天气温都在摄氏35度左右。

主办单位表示，第一个晚上营区就有约400起中暑案例，患者在营区的临时医院接受照护。

一位马来西亚童子军告诉南韩报纸，这里的气温甚至高于自己的国家。他说：「这里很热，导致我偏头痛」。

媒体报导，来自美国、英国、比利时、孟加拉、哥伦比亚、波兰以及瑞典的童子军均受影响。

韩联社报导，随着气温飙升，南韩政府这个夏天发布了最高级别的高温警告，至今为止，已经有21人死于与高温相关的疾病。

根据韩联社说法，这是去年因高温死亡人数的3倍。

许多死亡案例发生在乡村地区，因为在酷热的天气下，年长农民在户外工作时昏倒及死亡。

北韩当局也在加紧为热浪来袭做好准备，据预测部分地区这周将热到摄氏37度。

© 2023 AFP