瑞典驻伊兹米尔名誉领事馆雇员 馆外遇袭重伤

（法新社伊斯坦堡1日电） 瑞典驻伊兹米尔名誉领事馆今天遭遇武装攻击，一名土耳其女性雇员受到重伤。

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瑞典发生数场公开亵渎可兰经的示威活动，包括焚烧经文等，导致与穆斯林国家的紧张关系加剧。

昨天，两名男子在位于斯德哥尔摩的瑞典国会外焚烧一本可兰经，做出类似最近几周招致谴责的行为。

伊兹米尔（Izmir）省长办公室表示，格林威治时间上午9时45分，一名「精神障碍」者在伊兹米尔康纳克区（Konak）持枪发动袭击。

土耳其民营电视台NTV报导，这次攻击发生在瑞典名誉领事馆外，受伤的女性担任外交使节团的秘书，目前情况危急。

伊兹米尔省长办公室表示，土耳其当局逮捕了持枪袭击者，并对这起事件展开调查。

瑞典外交部驻斯德哥尔摩新闻处证实领事馆遇袭，称他们与伊斯坦堡总领事馆「密切联系」，伊斯坦堡总领事馆与伊兹米尔名誉领事馆保持联络，又说「瑞典总领事将于明天前往伊兹米尔，了解事发情况并表达慰问」。

瑞典外交部表示，「不会针对外国使团受威胁的情况，或正在采取哪些安全措施发表评论，因为这样可能与采取这些措施的目的背道而驰」。

© 2023 AFP