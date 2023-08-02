突尼西亚总统撤换总理 称国家面临「巨大挑战」

（法新社突尼斯2日电） 突尼西亚总统萨伊德昨晚在没有解释的情况下，解除了总理拉马丹的职务，由前央行行政主管哈查尼取而代之，并责成后者克服这个财政拮据的北非国家所面临的「巨大挑战」。

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政府并没有为撤换拉马丹（Najla Bouden Romdhane）做出解释，但几家当地媒体强调，萨伊德（Kais Saied）对多项物资短缺的状况感到不满，尤其是获国家补贴烘焙坊的面包短缺。

突尼西亚总统府在午夜前发布的新闻稿和影片指出，萨伊德「终止了拉马丹的职务」。拉马丹是突尼西亚首位女性总理。

萨伊德也立刻任命哈查尼（Ahmed Hachani）接替职务。根据哈查尼的脸书个人档案，哈查尼此前一直在突尼西亚中央银行任职，并在萨伊德任教的突尼斯大学（University of Tunis）攻读法律。

新任总理哈查尼是大众不熟悉的人物，根据总统府发布的影片，他在总统面前宣誓就职。在仪式结束时，萨伊德祝福哈查尼「履行职责时拥有好运」。

萨伊德强调：「为了保护我们的祖国、我们的国家与社会和平，我们必须以坚定有力的意志克服巨大挑战。」

近期，政府内部、总统和部长间举行了多次会议，讨论一些地区补贴面包的短缺问题。

萨伊德近期说道：「面包是突尼西亚人的底线。」根据媒体报导，他担忧重蹈1984年面包骚乱造成150人死亡的覆辙，时任总统为突尼西亚独立之父包格贝（Habib Bourguiba）。

面对低薪的经济环境，突尼西亚政府自1970年代便集中采购大量基础原料，如面粉、粗粒小麦粉、糖、咖啡和食用油，接着以补贴价格投放市场。

突尼西亚已连续数月面临这些产品的零星短缺，根据经济学家，这与提前向供应商付款的要求有关，而突尼西亚很难做到这一点。

© 2023 AFP