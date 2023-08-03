尼日政变后 美下令部分驻尼阿美使馆人员撤离

（法新社华盛顿2日电） 美国国务院表示，非洲国家尼日发生政变一周后，当局今天下令部分使馆人员撤离。

广告 继续浏览后续

美国针对尼日发布的最新旅行警示说：「2023年8月2日，美国国务院下令驻尼阿美大使馆的非紧急美国政府雇员及符合条件的亲眷离开。」

国务院警告美国公民「不要前往尼日」，但未建议所有美国人离开这个非洲内陆国家。

国务院的公告补充说：「美国已暂时减少驻尼阿美大使馆人员，暂停例行服务，目前仅能向在尼日的美国公民提供紧急协助。」

美国强烈谴责尼日军政府发动兵变推翻总统贝佐姆（Mohamed Bazoum），但与法国和其他欧洲国家不同的是，美国并未下令撤侨，也没有暂停对尼日提供规模数亿美元的援助。

美国国务院发言人米勒（Matthew Miller）今晚发布声明说：「美国反对所有推翻尼日宪法秩序的行为，并与尼日人民站在一起…支持民主治理及尊重法治与人权。」

他补充说，美国仍「保持最高级别的外交接触」。

米勒稍早在国务院简报时表示，没有迹象显示在尼日的美国公民或大使馆等美国设施受到威胁，并表示尼阿美局势「平静」但「不稳定」。

目前约有1000名美军驻扎在尼日，协助遭推翻的贝佐姆打击国内的伊斯兰叛乱分子。（译者：刘文瑜/核稿：李佩珊）

© 2023 AFP