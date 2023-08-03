川普再遭起诉仍重申舞弊说 彭斯批听信愚蠢律师

（法新社华盛顿2日电） 前美国总统川普今天将他最新面临的刑事起诉，转化为替2024年选战拉抬声势的动力，但他的前副手彭斯不假辞色地批评他，指责川普听信于一群「愚蠢律师」的建议。

广告 继续浏览后续

两度被弹劾的川普虽官司缠身，仍不改藐视一切的作风。川普所面临的司法问题，包括昨天45页起诉书揭发的行径，指川普在仍担任总统期间，密谋推翻2020年选举结果，将美国民主的基础置于危险之中。

时任副总统彭斯（Mike Pence）是这份起诉书中的关键人物，他向检察官提供「同步笔记」，记录了川普方面为扭转2020年大选结果所采取的行径。

彭斯很可能成为任何最终审判的「主要证人」，他今天对川普提出严厉批评，指2021年1月6日川普施压他违反选民意愿，不要在美国国会对拜登当选总统作认证。

由于彭斯拒绝这么做，当天冲进国会大楼的川粉疾呼要将彭斯绞死。

法新社报导，这次也争取共和党提名竞选2024年总统的彭斯，在印第安纳波利斯对记者表示：「任何把自己凌驾于宪法之上的人，都不该再度成为美国总统。」

彭斯说：「我无权推翻选举，而且…总统那天坚持的观点，坦白说，还有过去两年半里一遍又一遍提起的说法，是完全不对的。」

彭斯说：「可悲的是，川普被一群愚蠢律师包围，他们一直对川普说他爱听的话。」2021年1月6日彭斯拒绝遵从川普的要求行事，这成为这份起诉书的关键点之一。

根据哥伦比亚广播公司电视台（CBS TV）画面，川普今早在他的新泽西州贝德敏斯特（Bedminster）俱乐部打高尔夫。他也在网路上抒发对再遭起诉的不满，老调重弹称选举有舞弊行为。这是他今年第3度遭到刑事起诉。

77岁的川普在他的真实社群（Truth Social）平台发文说，这次遭起诉让他的支持者更有理由共同御敌，明年选他当美国总统。

川普以大写发了5句声明，称「我以前从未在任何事上得到这么多的支持。」

「一位（非常成功的）前总统及目前在共和党和2024年大选中声势领先的候选人前所未见地遭起诉，让全世界意识到美国过去3年出现的贪腐、丑闻与失败。」

他又说：「美国是正在衰落的国家，但我们将让美国再次伟大，比以往更加伟大。」（译者：纪锦玲）

© 2023 AFP