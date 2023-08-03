报告：美边警持续侵犯移民人权 却无人向其究责

（法新社华盛顿2日电） 两个关注拉丁美洲的非政府组织今天发布新报告说，美国边境警察在处理美墨边境移民问题时持续侵犯人权，却无人向其究责。

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根据拉丁美洲华盛顿办公室（Washington Office on Latin America, WOLA）和基诺边境倡议（Kino Border Initiative, KBI）所做的报告，有些移民在拘留期间因不明原因死亡，边境人员还会使用辱骂性言语，或拒绝提供食物及拆散移民家庭。

报告说：「美国海关与边境保护局（CBP）作为联邦政府最大的民事执法机构，却一直存在侵犯人权且未承担责任的问题。」

美国海关与边境保护局并未立即回应法新社的置评要求。

自2020年来，这两个组织指出，边境巡逻人员「在尚不清楚是否面临迫在眉睫的威胁下」使用武力或「未能避免遭拘留者丧命」，导致13起移民死亡事件。

KBI在报告中详述，美国海关与边境保护局在2020年至2022年间共接获78起正式投诉，但这些投诉通常无法获得解决。

报告共同执笔人在声明中表示：「我们记录到令人震惊的情况，包括滥用致命武力、恐吓、性骚扰和伪造文件等案例。」

「问责缺失的情况如此普遍，有助巩固一种助长侵犯人权行为的文化。有罪不罚的情况屡见不鲜，导致相关事件层出不穷。」

在报告列举的一个例子中，一名萨尔瓦多妇女和她的家人靠近一辆边境巡逻车，希望寻求庇护，一名工作人员从车上下来，用枪指着这名母亲，辱骂他们是「恐怖分子」、「过街老鼠」和「罪犯」。

「这名妇女向另外7、8名工作人员复述她的庇护请求，但遭到忽视，还被告知这些人员不会说西班牙语。」

抵美的无证移民在等待当局处理他们的庇护申请时，必须被拘留在CBP设施长达72小时，但根据这些非政府组织的说法，有些移民实际上会在这些卫生条件不佳的地方待上一周甚至更长时间。

报告说，尽管现在分离移民家庭的情况比前总统川普执政时期要少一些，但这类情况依然存在。

根据美国卫生及公共服务部（US Department of Health and Human Services）统计，在2022会计年度，有145名移民儿童与父母相隔两地，配偶与手足也面临被迫分离的局面。

有一名17岁的年轻移民告诉基诺边境倡议，他被驱逐到墨西哥，但不知道弟弟的下落。

WOLA和KBI声明说：「尽管有许多CBP官员和边境巡逻人员依循最佳做法行事，但研究显示，涉嫌虐待的行径频繁且严重。」

报告执笔人说：「我们相信，即使在关于边境和移民政策的全国性辩论出现两极分化的情况下，仍有可能实施合乎常理的改革，制止残酷行为，并使边境管理与民主价值观保持一致。」（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

© 2023 AFP