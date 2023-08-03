教宗访里斯本 会见神职性侵受害者

（法新社里斯本2日电） 教宗方济各昨天表示，在他因「世界青年日」前往葡萄牙进行为期6天的访问时，必须听到神职人员性侵受害者「痛苦的哭泣」。

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教宗方济各（Pope Francis）为天主教重要的「世界青年日」出访葡萄牙5天，在今天于里斯本会见遭神职人员性侵的受害者。 法新社报导，方济各在里斯本接受军礼欢迎，预计世界各地将有100万的信众会来参加「世界青年日」（World Youth Day）活动。

「世界青年日」大约每3年会在不同城市举行，今年这项为期一周的宗教、文化和节日庆典活动，正值天主教会反思未来、设法解决神职人员恋童癖丑闻之际。

一个独立委员会今年2月在葡萄牙发布报告，结论认为自1950年以来，葡萄牙至少有4815名儿童遭神职人员性侵。

这项调查与在欧洲、美国等各地的调查类似，总结归咎教会科层组织「有系统地」试图隐瞒这类性侵。

在葡萄牙这份震惊外界的报告发表6个月之后，高龄86岁的方济各稍早表示，受害者「痛苦的呼喊」必须让外界听到。

方济各在里斯本宏大的杰洛尼摩修道院（Jeronimos Monastery）向神职人员发表谈话时表示，性侵丑闻「玷污」教会，激起人们「失望和愤怒」。

方济各还说，这些丑闻「召唤我们要谦卑和持续洗涤罪行，就从受害者痛苦的哭泣开始，他们永远需要被接受与倾听」。

出身阿根廷耶稣会士的方济各，直率和随和的个性在年轻人中非常受欢迎，外界稍早预料他将私下会见一些当年的受害者；梵蒂冈今天稍晚在一份简短声明中证实，方济各在教廷大使馆会见了13名受害者。

声明说「会谈在认真聆听的气氛中举行，持续约1个多小时」。

葡萄牙主教团表示，这次会谈表明葡萄牙教会「将受害者放在第一位，为他们的赔偿和复元方面积极协作，以便他们能以新的希望和自由展望未来」。

© 2023 AFP