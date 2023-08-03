澳洲军用直升机坠海 寻获人体遗骸

（法新社雪梨3日电） 澳洲当局今天表示，在一架澳洲军用直升机坠入澳洲东北部外海的地点附近，发现了人类遗骸。

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当这架MRH-90太攀蛇（Taipan）直升机于7月28日晚间坠入圣灵群岛（Whitsunday Islands）附近海域时，机上载有4名机组人员。事发当时正在进行多国参与的「护身军刀」（Talisman Sabre）军事演习。

澳洲国防军（Australian Defence Force）联合作战司令（Chief of Joint Operations）比尔顿（Greg Bilton）中将在昆士兰（Queensland）告诉媒体记者，遗骸由遥控水下载具发现。

遗骸位于水面下约40公尺处，并与包括部分驾驶舱在内的直升机残骸一同被发现。

比尔顿表示，残骸区「与灾难性的强烈撞击相符」，并指出，在找到更多残骸前，不太可能确定人类遗骸身分。

比尔顿也说道，强劲的海流与可能持续到下周的恶劣天气阻碍了搜索队的工作。

与此同时，坠机原因的调查也在进行中，但搜索队尚未找到直升机的黑盒子。

比尔顿表示：「这是一项艰钜的任务，但我们会尽最大努力来寻找它，因为黑盒子对于帮助我们了解实际发生的情况至关重要。」

© 2023 AFP