美国债信评等遭调降 美财长批完全不合理

（法新社美国麦连郡2日电） 美国财政部长叶伦（Janet Yellen）今天说，美国债信评等遭惠誉（Fitch）降级是「完全不合理的」，对主要信评机构在华府再度陷入债限僵局后第2度调降美国信评提出批评。

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昨天，惠誉将美国信评从AAA调降到AA+，让这个全球最大经济体丧失顶级债信评级，引起白宫与财政部强烈反弹。

惠誉今天表示，由于美国联邦债务负担与日俱增，政府「治理日渐恶化」，导致多次因为债限问题陷入僵局，惠誉据此调降美国债信评等。

但叶伦在维吉尼亚州一场活动上说：「在我们眼见美国经济表现强劲下，惠誉的决定令人困惑。」

叶伦提到美国经济自COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情复苏，就业市场强劲且通货膨胀降温，强调财政责任是她与总统拜登的优先要务。

她说，「到头来，惠誉的决定不会改变我们所有人已知的事实」，包括了解「美国公债仍是全球最卓越的安全与流动资产」。

但惠誉一名高阶主管今天告诉CNBC，如果寻求让债信评等调升，华府必须解决债限僵局再度重演的状况，并为持续扩大的财政问题找到「长期」解决办法。

惠誉主管佛朗西斯（Richard Francis）受访时说：「我们看到过去20年来（美国）治理能力日渐恶化。」

他强调的因素包括1月6日事件，即2021年川普支持者闯入国会，以阻挠对手拜登胜选认证。

他又说，其他因素包括「围绕债限问题而持续采行的边缘政策」，还有共和党人与民主党人没有能力针对社会安全和联邦医疗保险（Medicare）计画协商出「有意义的长期解决方案」。

虽然美国经济目前未如预测般即将下滑，但惠誉谈及关注的基本面时，佛朗西斯表示进入或避开衰退「真的不会有所改变」。佛朗西斯说，这也没有让债务稳定下来，或解决治理问题。

© 2023 AFP