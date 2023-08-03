美国诉川普案 承审法官曾严惩国会攻击涉案人

（法新社华盛顿2日电） 美国史上最重要审判「美国诉川普案」（USA vs Donald Trump）主审法官楚坎（Tanya Chutkan）曾审过多起2021年1月6日国会山庄攻击衍生案件，并对若干参与者严惩不贷。

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联邦地区法院法官楚坎过去也曾审理过前总统川普的案子，2021年11月做出对他不利的判决，最出名的便是裁示「总统并非君王」。

美国第45位总统川普被控图谋推翻由民主党籍候选人拜登胜出的2020年大选结果，61岁的楚坎获派扛起此一历史性案件的审理重责。

华府联邦地区法院有10多位法官，在随机挑选下，由楚坎担任审理工作。

楚坎与川普两年前有过交集。当时，川普提诉主张他握有行政特权，可以不用把文件交给调查「川粉」攻击国会山庄案的国会委员会。

川普当时已经卸下总统职位。楚坎在裁决书中驳回诉讼，并说川普所提主张「似乎是以他行政权力『永久存在』为前提」。

楚坎写说：「然而，总统并非君王，且此案原告已不再是总统。」

楚坎当时下令交出的白宫纪录和文件，有部分被特别检察官史密斯（Jack Smith）当作证据，作为他昨天指控川普的45页起诉书一环。

美国国会山庄攻击事件引发多起诉讼，当中楚坎审理30多案，且在部分案件判下重刑。

2021年12月，楚坎针对国会山庄袭警案，判处一名川普支持者5年有期徒刑，是当时此类案件中最长的刑期。

楚坎量刑时写道：「有必要让大家明白，企图暴力推翻政府、试图阻止和平转移政权，或为阻止和平转移政权而攻击执法人员，必将受到一定的惩罚。」

根据「华盛顿邮报」（The Washington Post）统计数字，截至6月中旬为止，楚坎审的31名被告全都至少有牢狱之灾，其中9案给予较重的量刑。

川普目前是赢得共和党2024年总统候选人资格呼声最高的人选，他预计明天出庭，届时将在另一位法官面前针对遭控罪名进行答辩，之后案子才会交到楚坎手上。

牙买加金斯敦（Kingston）出生的楚坎当初是由前总统欧巴马提名出任美国联邦地区法官。她的人事案于2014年6月获联邦参议院以95票赞成、0票反对无异议通过。

© 2023 AFP