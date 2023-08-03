西共体：军事干预尼日是「最后手段」

（法新社阿布加2日电） 西非经济共同体（ECOWAS）今天表示，以军事干预尼日军政府是「最后手段」；奈及利亚目前已切断对尼日的电力供应，加重对尼日军政府领袖的施压力道。

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西非经济共同体的军事首长正在集会研商对策，同时派出一个代表团在尼日谈判。尼日一周前发生政变，震惊了这个脆弱的国家，并促使前殖民宗主国法国撤离公民。

由奈及利亚主导的西非经济共同体，7月30日对尼日实施贸易和金融制裁，同时给政变领导人一周时间恢复尼日民选总统的职位，否则将有可能使用武力。

西非经济共同体的政治、和平与安全事务专员穆萨（Abdel-Fatau Musah）表示：「军事是最后的选择，也是最后的手段，但我们必须为可能发生之事作好准备。」

西非经济共同体军事首长会议在奈及利亚首都阿布加（Abuja）召开3天，穆萨在会议开始时表示，由前奈及利亚领袖阿布贝卡（Abdulsalami Abubakar）领导的西非经济共同体小组正在尼日进行「谈判」。

奈及利亚是西非经济共同体现任主席国，是西非军事和经济强权。

尼日电力公司的一位消息人士表示，由于制裁，奈及利亚已切断对尼日的电力供应。

独占的尼日电力公司（Nigelec）消息人士表示：「从昨天起，奈及利亚已切断向尼日输送电力的高压线路。」

尼日是世界上最贫穷的国家之一，尼日电力公司表示它们70%的电力依赖奈及利亚，向奈及利亚的Mainstream购买来的。

同样是军政府统治的马利和布吉纳法索警告说，对邻国的任何军事干预都相当于对他们「宣战」。

俄罗斯外交部今天呼吁尼日进行「紧急全国对话」，同时警告干预威胁「无助于缓和紧张局势或平息国内状态」。

© 2023 AFP