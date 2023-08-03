运毒遭判绞刑 新加坡处决今年第5名囚犯

（法新社新加坡3日电） 新加坡当局今天宣布处决1名因贩运海洛因而遭定罪的39岁男性，这是新加坡1个多星期以来的第3次、今年的第5次绞刑。

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法新社报导，穆罕默德．沙勒．阿杜尔．拉蒂夫（Mohamed Shalleh Adul Latiff）因「以贩运为目的」持有约55克海洛因，2019年被判处死刑。新加坡中央肃毒局（Central Narcotics Bureau）发布声明表示，被告的死刑已于今天执行。

根据法院文件显示，穆罕默德．沙勒2016年被捕前担任送货司机。审理期间，穆罕默德．沙勒声称自己一直以为是在替一名欠对方钱的友人运送私菸。

星国政府在COVID-19疫情期间暂停执行死刑2年，后于2022年3月恢复。穆罕默德．沙勒成为恢复死刑以来第16名被送上绞刑台的犯人。

不到1周前，星国当局才顶着人权组织谴责下，以贩运毒品处决近20年来首名女囚犯。

45岁的星国女子莎莉戴维（Saridewi Binte Djamani）因企图贩运并持有至少30.72公克的纯海洛英，于2018年7月被判处死刑，并于上月28日伏法。

在此之前，一名57岁的星国籍男子26日因贩运50公克海洛因遭绞刑处死。

联合国上周谴责星国接连执行绞刑，并呼吁新加坡暂缓死刑执行。

尽管国际社会反对死刑的压力越来越大，新加坡仍坚持死刑能有效吓阻贩毒。星国的反毒法律堪称世界最严厉，只要贩运超过500克大麻或15克海洛因，就可能获判死刑。

© 2023 AFP