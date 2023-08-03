避免卷入纷争 拜登只谈「奥本海默」不谈川普

（法新社华盛顿2日电） 美国前总统川普再遭起诉，现任总统拜登今天仅谈克里斯多福诺兰（Christopher Nolan）传记片「奥本海默」（Oppenheimer）观后感，对川普的案子则是选择不予置评。

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拜登观影前还与第一夫人吉儿（Jill Biden）在德拉瓦州雷荷勃斯滩（Rehoboth Beach）一间鲜鱼料理店用餐，两人本周在这个沿海小镇度假。

「奥本海默」讲述这位美国物理学家研发第一个原子武器的过程。至于昨天针对川普的历史性起诉，则是惊动美国政坛的震撼弹。

这是川普自今年3月以来第3度被起诉。前两次起诉，一次与他被控于2016年支付艳星封口费有关，另一次与他涉嫌在卸任后不当处理机密文件有关。

川普还有可能第4度被起诉：乔治亚州一场关于选举干预的调查已进入收尾阶段。

川普即使因涉嫌试图推翻2020年大选结果而遭刑事起诉，仍有可能赢得2024年共和党总统候选人提名，重演他与拜登争夺白宫大位的戏码。

对此，民主党籍的拜登虽以不时脱口说出真心话闻名，但当政治对手碰上司法危机时，却展现出相当程度的克制力。

川普3月成为史上首位遭起诉的美国前总统，当时拜登一再以简短的「不予置评」等招数回应媒体。

© 2023 AFP