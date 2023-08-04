两国关系回温 中国撤销对澳洲大麦加徵关税

（法新社北京4日电） 中国今天宣布将终止对澳洲进口大麦加徵关税，是中澳关系和缓的最新例证，两国此前关系紧绷达两年。

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北京与上届澳洲保守派政府矛盾尖锐化，2020年对澳洲销往中国的大麦、牛肉、红酒加徵关税，想秀经济肌肉让当时澳洲总理莫里森内阁好看。

期间北京还停止向澳洲购买若干最重要的大宗物资，诸如燃煤，导致双边贸易滑落数十亿美元。

但中国商务部今天公布，从今年8月5日起终止对澳洲进口大麦徵收反倾销税和反补贴税，并指这项决定是基于中国大麦市场发生变化，对从澳洲进口大麦继续加徵关税已无必要。

澳洲则宣布会撤销在世贸组织（WTO）对中国加徵关税的兴讼；这场在WTO的官司进度今年稍早已因两国的经贸首长加速协商而暂停。

澳洲外长黄英贤透过声明说：「我们欢迎中方今天这项决定，能为我国的大麦出口商重返中国市场铺路，对澳洲的制造商与中国消费者是双赢。」

上届澳洲保守派政府立法抗中激怒北京。澳洲当时禁止华为的5G通讯基建合约，还要求对新冠疫情起源进行独立调查。

但一年前澳洲大选，中间偏左的工党上台并对中国采取较为温和的态度，双方关系自此开始融冰。

© 2023 AFP