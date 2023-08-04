尼日总统投书外媒 称政变恐酿全球毁灭性影响

（法新社华盛顿3日电） 尼日民选总统贝佐姆（Mohamed Bazoum）今天投书媒体表示，要是国内军事政变成功将他推翻，「这会对我们国家、区域和整个世界造成毁灭性的后果」。

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贝佐姆投书「华盛顿邮报」（The Washington Post），疾呼「美国政府和整体国际社会协助我国恢复宪政秩序」。

这是贝佐姆7月26日被总统卫队拘押以来首度发表长篇声明，目前尼日政府已被军方把持。

贝佐姆写道：「我以人质身分写下这篇声明…尼日正受到军政府攻击…而我只是数以百计被任意非法监禁的公民之一。」

「这场政变必须结束，军政府必须释放被他们非法逮捕的所有人。」

经民选于2021年上台的贝佐姆指出，在这个日渐受到极端主义冲击并由军政府统治的地区，尼日一直是希望的堡垒。

他写道：「在非洲陷入动乱的沙赫尔（Sahel）地区，独裁浪潮已席卷我们部分邻国之际，尼日是尊重人权的最后堡垒。」

他警告，尼日邻国牺牲人民的权利和尊严，邀请瓦格纳集团（Wagner Group）等涉及犯罪的俄罗斯雇佣军进入这个区域。

他还说：「整个沙赫尔地区可能会透过瓦格纳集团落入俄罗斯的影响范围，瓦格纳集团的残酷恐怖主义已在乌克兰展现得淋漓尽致。」

他还说，像博科圣地（Boko Haram）这样的恐怖主义组织，「肯定会利用尼日不稳定的局势，以我国作为攻击邻国的集结地，并破坏世界各地的和平、安全与自由」。

© 2023 AFP