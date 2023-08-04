尼日驻美大使警告 政变可能造成区域动荡不安

（法新社华盛顿3日电） 尼日驻华盛顿大使利曼-廷吉里今天表示，尼日军政府必须「觉悟」，将政权还给被推翻的尼日总统贝佐姆（Mohamed Bazoum），否则尼日及周边更广泛的地区将会崩溃。

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利曼-廷吉里（Kiari Liman-Tinguiri）在尼日独立日接受访问时告诉法新社：「如果尼日崩溃，整个沙赫尔（Sahel）地区都会崩溃、动荡不安。」

对面临暴力极端分子造成多重冲突的西非内陆国家尼日来说，如今西方的经济与安全援助成了未定数。

利曼-廷吉里表示：「军政府应该觉悟，认识到这次事件不会成功，并避免使人民遭受无谓、不可避免的苦难，交还权力。」利曼-廷吉里仍是华府承认的外交官，自认是「合法」总统贝佐姆的代表。

数小时后，尼日首都尼阿美（Niamey）的军政府宣布解除利曼-廷吉里在华府的职务，同时开除尼日驻法国、奈及利亚、和多哥的大使。

自从尼日总统府卫队7月26日在首都尼阿美夺权以来，欧盟（EU）和法国已暂停与尼日的安全合作及援助，华府暂停了对于尼日安全部队的培训。

西非经济共同体（ECOWAS）已对尼日实施经济制裁，邻国奈及利亚则切断对尼日供电（奈及利亚供电占尼日70%的电力），导致首都轮流停电。利曼-廷吉里也说道，米价已大涨40%。

穿戴着尼日传统卡佛坦长袍和帽子的利曼-廷吉里指出，约40%的政府预算来自外部援助：「如果我们任由这个情况继续，将会产生灾难性的后果。我们有许多流离失所的人们和难民，如果我们的伙伴拒绝（援助），明天我们要如何养活他们？」

利曼-廷吉里也对俄罗斯佣兵组织「瓦格纳集团」（Wagner Group）可能会利用当下局势表达担忧。在此之前，随着邻国马利军政府与法国的关系恶化，「瓦格纳集团」已成为马利军政府的安全伙伴。

在这个面临来自伊斯兰国（Islamic State）和盖达（Al Qaeda）附属组织威胁的地区，尼日曾是西方的关键盟友，但在尼阿美军政府的领导下，可能难以遏止暴力蔓延至邻近的大西洋沿岸非洲国家。

利曼-廷吉里指出：「由于动荡的情势，（尼日）将无法保护非洲西岸国家，这将让瓦格纳集团和圣战分子掌控从西岸直至地中海的一大块非洲区域。」

© 2023 AFP