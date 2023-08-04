消息人士：大马前首相马哈地已自心脏医院出院

（法新社吉隆坡4日电） 一名消息人士告诉法新社，马来西亚前首相马哈地住进首都吉隆坡一所心脏专科医院进行4天医学检查后，已于今天出院。

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现年高龄98岁的马哈地（Mahathir Mohamad）是马来西亚最具影响力的政治人物之一，他曾2度担任首相，总计领导大马24年。

根据一位要求匿名、与马哈地关系密切的助手提供的消息，马哈地1日住进国家心脏中心（National Heart Institute）进行「观察」。

两位消息人士今天皆表示，马哈地已经出院。他们未提供进一步细节。另一位接近马哈地的官员昨天表示，马哈地住院「治疗感染」。 马哈地近几年心脏数度出问题，包括至少2次心脏病发，并至少动过2次冠状动脉绕道手术。他在2021年12月和去年1月都曾住院数天进行医学检查。

马哈地在1981至2003年首度担任首相，到了2018年又以92岁高龄重登大位领导改革派联合政府，但这个政府在2020年因内斗垮台。 马哈地其后又在去年的大选失利，他转而与马来族政党结盟，试图拉下现任首相安华（Anwar Ibrahim）领导的政府。

© 2023 AFP