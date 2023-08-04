皇后已故主唱佛莱迪收藏品伦敦展出 9月苏富比进行拍卖

（法新社伦敦4日电） 从华丽的舞台服装、歌曲「波希米亚狂想曲」手稿、烟灰缸到艺术品，英国知名摇滚乐团皇后合唱团已故主唱佛莱迪墨裘瑞的上千件私人物品今天在英国展出，并于下个月进行拍卖。

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国际拍卖公司苏富比（Sotheby's）将位于伦敦市中心的画廊，改造成皇后合唱团（Queen）主唱佛莱迪墨裘瑞（Freddie Mercury）在伦敦的故居样貌并进行为期一个月展览，之后分6阶段拍卖他的1400多件收藏品。

根据苏富比说法，1991年过世的英国创作歌手佛莱迪墨裘瑞生前搜集许多「珍品」，从他过世至今30多年，这些物品一直留在伦敦西区的故居内，基本上原封不动。 苏富比公司昨天表示，其中包括一台珍贵的山叶（Yamaha）钢琴。佛莱迪墨裘瑞曾用这台钢琴创作许多热门歌曲，估计拍卖成交价格高达300万英镑（约新台币1亿2000万元）。 英国圣爱德华王冠（St Edward's Crown）复制品，以及佛莱迪墨裘瑞在1980年代巡回演出披过的斗篷也会一同展出。这件斗篷使用仿制皮草、红色天鹅绒及水钻制作而成。 这场展出面积达到1500平方公尺的展览将持续到9月5日，也就是佛莱迪墨裘瑞的冥诞，而且也会展出他生前迷恋的日本相关收藏品。 佛莱迪墨裘瑞生前喜爱搜集日本装饰艺术品、玻璃、平面艺术品、陶瓷和其他来自日本的物品。

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