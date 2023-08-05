乔治亚度假胜地发生土石流 酿16死、数十人失踪

（法新社乔治亚首都特比利西5日电） 乔治亚官员今天表示，该国西北部1个度假小镇4日遭到土石流袭击，造成至少16人死亡、数十人失踪。

广告 继续浏览后续

法新社报导，发生土石流的肖维（Shovi）位于首都特比利西（Tbilisi）西北方约140公里处，以广袤森林和富含矿物质的泉水闻名，当地还有许多度假小屋和小型旅馆。

乔治亚内政部官员姆赫布里什维利（Teimuraz Mghebrishvili）表示，「灾区已发现16具遗体，目前正进行身份识别工作。」

现场照片显示，救援人员在部分被土石掩埋的废墟中搜寻，其他人则在努力搬运土石。

姆赫布里什维利说，「我们设法在河上搭建了1座铁桥，这让我们能将所有必要设备运往灾区。」

官员昨天表示，当地有200多人被紧急疏散，当局还出动直升机和搜救犬协助搜救。

红十字会说，该地区的桥梁和道路都已被冲毁。

一名25岁女学生幸运逃过一劫。她告诉法新社，「我们突然听到可怕的隆隆声，接着周遭的树木开始倒下。」

她稍早在社群媒体发文称，她亲眼看到3个人被土石流冲走。

乔治亚国家环境局（National Environmental Agency）地质学家加普林达什维利（Merab Gaprindashvili）表示，这场土石流是由多种因素所引发，不太可能再次发生。

他受访时表示，「特别是河流源头有2条冰川正在剧烈融化，并伴随强降雨」，因此导致土石流酿成灾情。

© 2023 AFP