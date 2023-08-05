印控克什米尔自治被废4周年 当地爆冲突3名军人丧生

（法新社克什米尔斯利那加5日电） 今天是印度政府废除印控克什米尔（Kashmir）半自治地位4周年，印度警方表示，3名军人昨天在该地区与疑似叛乱分子的人员发生冲突，并且遭到杀害。

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法新社报导，印度军方巡逻队昨晚于印控克什米尔南部山谷哈兰（Halan）树林中寻找武装叛乱分子，期间与武装分子发生冲突，3名军人在交火时受伤。

印度警方在推特上表示：「这3名人员负伤后不治身亡。」据报导，当局正在追缉杀害印度军人的叛乱分子。

印度总理莫迪（Narendra Modi）政府2019年8月以落实和平及发展为由，废除宪法赋予印控克什米尔的半自治地位。

从此之后，当地武装叛乱分子跟印度政府间冲突大幅减少。但之后4年间，当地有将近900人丧生，包含144名印度安全部队人员。

今年迄今，当地至少有63人遭到杀害，包含9名平民、16名政府部队人员，以及38名疑似为叛乱分子的人士。去年死亡人数为253人。

印控克什米尔地区以穆斯林人口居多。印度最高法院目前正在检视，莫迪政府中止印属克什米尔半自治地位是否合法。

印属克什米尔地区的公民自由权已大幅限缩，像是抗议活动被限制，新闻记者抱怨被当局骚扰。

当地数名人民民主党（Peoples Democratic Party）领袖昨晚遭到关押，此前他们试图在今天举行示威，抗议政府4年前的决定，但遭当局拒绝。

当局今天部署数百名警力及准军事部队，在印属克什米尔最大城市斯利那加（Srinagar）商业区附近维持秩序。

© 2023 AFP