痛斥联邦起诉「荒谬」 川普走访南方保守大本营

（法新社华盛顿4日电） 美国前总统川普今天走访美国南部以保守着称的阿拉巴马州，他在热情的支持者前驳斥了联邦控告他的最新起诉书，宣称昨天公布的起诉书根本是一件「非法和违宪的滑稽作品」。 川普在前往充满敌意的华盛顿之后，翌日在阿拉巴马州首府蒙哥马利（Montgomery）的共和党夏季晚宴上受到热烈欢迎。这位77岁的亿万富翁在2016年和2020年以压倒性优势赢得了阿拉巴马州，该州6位共和党籍联邦众议员都在晚间活动举行前，为川普的连任竞选背书。

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川普还得到了阿拉巴马州资深参议员、副州长和农业专员的支持，尽管年资较浅的参议员和州长，尚未在共和党初选中表态支持任何候选人。

统计网站FiveThirtyEight今天的全国民调数据显示，川普领先最接近的竞争对手－佛罗里达州州长迪尚特（Ron DeSantis）达39个百分点。这种幅度的领先，在现代初选中从未有被追上的纪录。

根据财经媒体「富比世」（Forbes）估计，这位前实境秀主角和房地产大亨的身价为25亿美元，他赢得阿拉巴马州参众议会80多名议员支持，让只有5名议员背书的迪尚特相形见绌。

阿拉巴马州最大的鲍德温郡（Baldwin）居民内尔（Robert Nail）向当地新闻入口网站AL.com表示：「迪尚特是个好人，但川普一直在那里。他（川普）知道该做什么，且雷厉风行。那些无稽之谈的起诉只是些背景噪音。」

川普因推翻2020年总统大选的作为而面临全盘的阴谋指控，他称联邦对他的起诉「荒谬」。川普对群众表示：「这是失败、不光彩、奸诈的拜登和他的激进左翼暴徒为保持对权力的控制而采取的绝望行为。」

但川普历史性地寻求重返白宫，却在3项不同的刑事调查中被指控78项重罪。 川普昨天就其涉嫌干预选举的行为出席法院的初步聆讯，预计他很快将在另一起针对南部乔治亚州的案件，因类似指控而遭州检察官起诉。

川普另将于明年3月在纽约受审，罪名是向色情明星支付的「封口费」以错误方式核销，并预定于5月因处理国家安全机密问题接受审判。

© 2023 AFP