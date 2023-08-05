绝命毒师演员马克马戈利斯逝世 享寿83岁

（法新社洛杉矶4日电） 在美国热门连续剧「绝命毒师」和「绝命律师」中饰演贩毒家族成员赫克特．萨拉曼卡（Hector Salamanca）的美国演员马克马戈利斯（Mark Margolis）昨天辞世，享寿83岁。

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家属今天在声明中说，马克马戈利斯短暂患病后，于纽约一所医院逝世，妻儿都在旁陪伴。

「绝命毒师」（Breaking Bad）主角布莱恩克兰斯顿（Bryan Cranston）率先在社群媒体Instagram上致悼词：「今天得知一个朋友离世的消息，我很悲伤…马克马戈利斯是非常优秀的演员，也是很好的人。」

「他在戏外是个有趣、富有魅力的人，一上戏（演「绝命毒师」和「法官大人」（Your Honor）时）又变得很吓人、很恐怖。」

「绝命律师」（Better Call Saul）主角鲍柏奥登科克（Bob Odenkirk）说，马克马戈利斯「在萤幕上存在感很强」。

「绝命毒师」的社群媒体官方帐号颂扬「极富才华的马克马戈利斯，他凭着双眼、一个铃和寥寥数语，就把萨拉曼卡变成电视史上最令人难忘的角色之一」。

马克马戈利斯在「绝命毒师」中饰演一个毒品走私家族的大家长，因遭仇家下毒而中风，只能靠手指按铃来沟通。

马克马戈利斯1939年生于美国费城，为了追寻演员梦而搬到纽约。

身为性格演员，他的职业生涯颇为成功，曾在「疤面煞星」（Scarface）、「王牌威龙」（Ace Ventura: Pet Detective）和「黑天鹅」（Black Swan）等电影及HBO影集「监狱风云」（Oz）中扮演配角。

2012年，马克马戈利斯因「绝命毒师」中的演出而入围艾美奖（Emmy Awards）。

他身后留下61岁的妻子贾桂琳（Jacqueline）和两人唯一的孩子摩根（Morgan），以及3个孙子。

© 2023 AFP