美国网红号召集会送PS5 人来太多变成街头暴乱

（法新社纽约4日电） 美国网路红人赛纳特（Kai Cenat）今天未事先获得许可就号召在纽约集会，响应人数超过预期，演变成暴力事件，有人因此受伤，促使大批警力出动平息混乱。

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21岁的赛纳特在社群媒体Instagram发文，号召粉丝前往曼哈顿（Manhattan）下城的一场直播活动，将可见到他本人，且有机会得到PlayStation 5游戏机等礼物。

赛纳特在串流媒体平台Twitch、影音平台YouTube、Instagram等各种社群媒体上有数百万人追踪。美国媒体提到，至少2000名年轻人很快就聚集在联合广场（Union Square）和周围街道，希望看到赛纳特。

警方也迅速派遣大批人员赶到现场，随着人潮愈来愈多，年轻人们开始从附近一处建筑工地朝群众和警察丢掷东西。

电视画面和新闻照片显示，暴徒围住并挡下一些车辆，其中一些车子遭到年轻人们又踢又砸。

纽约市警察局长麦德瑞（Jeffrey Maddrey）在新闻简报中说：「有人头部、脸部流血…情况很惨。」

他还说：「那里有很多人，场面失去控制…许多年轻人受伤。」

纽约市最后动用1000名警力来驱散这场临时集会。

麦德瑞指出，警方已逮捕数人，并正考虑是否要对赛纳特提出「煽动暴乱」的相关指控，「这显示了社群媒体的力量及其危险之处」。

© 2023 AFP