联准会理事鲍曼：恐需进一步升息　以对抗通膨

（法新社华盛顿5日电） 美国联准会官员今天表示，政策制定者将利率提高至2001年以来的最高水准后不久，「可能需要」进一步升息，以对抗通膨。

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法新社报导，昨日公布的美国就业数据好坏参半，显示非农招聘已经放缓，但薪资增长仍然强劲。

联邦准备理事会（Fed）理事鲍曼（Michelle Bowman）今天在科罗拉多州（Colorado）的一场活动中发表预先备妥讲稿的谈话。她表示，鉴于「强劲的经济数据和仍在高位的通膨」，她支持联邦公开市场委员会（FOMC）7月份升息的决定。

「我还预计可能需要进一步升息，才能使通膨率降至联邦公开市场委员会设定的2%目标。」

劳工部昨天公布的就业数据显示，全球最大经济体7月新增18万7000个工作岗位，6月新增18万5000个，增速开始放缓。

不过，薪资月增幅度稳定维持在0.4%，7月份增幅较去年同期高出4.4%。

鲍曼在今天的谈话中表示，「对劳工的需求持续超过供应，增加了物价上涨的压力。」

她还说，评估美国联邦资金利率（federal funds rate）需要受限多长时间时，她将寻求「一致的证据」，证明通膨正朝着联准会的2%目标有意义地下降。

她指出，「我还将持续关注消费者支出放缓以及劳动力市场宽松的迹象。」

预计官员们将评估8月劳动力市场报告，以及即将发布的通膨数据，然后在9月底做出下一次利率决定。

© 2023 AFP