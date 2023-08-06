乌克兰输血中心遭俄袭击 泽伦斯基：战争罪行

（法新社基辅5日电） 莫斯科当局今天加强火力袭击乌克兰，乌国总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）说，境内有一处输血中心遇袭，并痛斥其为「战争罪行」。

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泽伦斯基表示，乌东哈尔科夫州（Kharkiv）库皮扬斯克市（Kupiansk）的输血中心今晚遭俄国导向飞行炸弹袭击，还说已「接获死伤通报」。

泽伦斯基在社群媒体表示「救援人员正忙着救火」，还说「光是这起战争罪行便足以说明俄国的侵略行为」。库皮扬斯克距离俄国边境仅数十公里远。

不久之前，泽伦斯基才刚透露俄国飞弹击中乌克兰航太公司马达西奇（Motor Sich）的一个厂房。

俄国发动这两起攻击前，乌方今天稍早宣称「炸毁」俄国油轮SIG号。乌国维安消息人员告诉法新社，SIG号当时正在为俄军运送燃料。

俄罗斯联邦海洋和内河运输局（Federal Agency for Sea and Inland Water Transport）表示，油轮是昨天深夜11时20分左右在克赤海峡（Kerch Strait）以南遇袭。

联邦海洋和内河运输局表示，油轮引擎室区域的船侧吃水线被炸出一个洞，但未被炸沉。

© 2023 AFP