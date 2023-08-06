公民教育或实境秀？转播川普审判呼声渐涨

（法新社洛杉矶6日电） 随着美国正面临将前总统，也可能是未来总统，送上被告席的前景，要求直播川普（Donald Trump）刑事审判现场的呼声日益高涨。

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律师和政治人物纷纷站出来，敦促允许摄影机进入法庭，特别是当昔日真人实境电视明星川普面对试图推翻2020年总统选举结果的指控。

加州联邦众议员谢安达（Adam Schiff）和他的数十位民主党同僚在一封3日签署的信件中写道：「鉴于这些案件中提出的指控具有历史性意义，很难想像有比这更需要电视转播的情况。」

信中提到：「如果要让大众完全接受审判结果，尽可能直接地见证审判如何进行、所举证据的力度以及证人的可信度至关重要。」

川普目前面临3项不同刑事指控，包括涉嫌在向成人片明星支付封口费一事上说谎、不当处理机密政府文件以及试图推翻选举结果。

第4起案件也隐约浮现，事关川普致电1名乔治亚州选务官员，施压官员「找出」足够使他在南部乔治亚州逆转胜赢过拜登（Joe Biden）的1万1780票。

尽管媒体对川普被指控的罪行进行了广泛且详细的报导，根据「纽约时报」（The New York Times）和谢纳学院（Siena College）的民意调查，绝大多数共和党选民（74%）以及全体选民中的1/3认为川普没有犯错。

川普本人坚称他是无辜的，表示他是「猎巫」的受害者，因他再次竞选总统，当权者急切想让他噤声。

宪法专家德尔绍维茨（Alan Dershowitz）表示，打破这种迷思和揭示川普渎职行为的严重性，是应向广大观众展示审判的首要原因。

德尔绍维茨在「国会山庄报」（The Hill）写道：「如果不对川普的审判进行电视转播，大众将会透过当今媒体极具偏见的报导来了解这些事件。」

是否允许摄影机进入法庭，最终将由美国司法会议（Judicial Conference）决定。美国司法会议是联邦司法系统的决策机构，由美国首席大法官罗伯兹（John Roberts）领导。

© 2023 AFP