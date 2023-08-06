基辅移除地标上苏联象徵 以三叉戟取代铁锤镰刀

（法新社基辅6日电） 乌克兰的三叉戟国徽今天在首都基辅（Kyiv）一座巨大雕像的盾牌上闪烁着光芒，建筑工人稍早将这个标志以起重设备吊装上乌克兰最高的纪念碑，取代苏联的铁锤与镰刀。

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随着乌克兰展开行动，移除公共区域与俄罗斯和苏联有关的象徵和遗迹，这项以三叉戟取代苏联标志的作业，从上月在这座高62公尺、被称作「祖国母亲」（Fatherland Mother）的钢制女性雕像展开。

工人于1日将原本装饰盾牌的苏联标志铁锤与镰刀移除。

今天早晨阳光明媚，当地时间上午6时（格林威治标准时间3时）刚过，建筑工人和工程人员将高7.60公尺的三叉戟吊装到合适位置，等待最后调整。

他们在盾牌顶端挥舞着乌克兰国旗。

这座挥舞着剑和盾牌的银色雕像矗立在第聂伯河畔（Dnieper River）。它建于1981年，是乌克兰最高的纪念碑，包括基座在内高102公尺，用以纪念苏联在二战中的胜利。

现在，它是一座博物馆的一部份。这个阐述乌克兰在二战中扮演角色的博物馆为了拒绝苏联叙事，改变了展品陈列。

这座雕像也将更名为「乌克兰之母」（Ukraine Mother），因为它现在的名字与苏联有关。而铁锤与镰刀将成为博物馆的展品。

© 2023 AFP