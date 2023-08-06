川普到处乱放话引关切 检方吁法官设限

（法新社华盛顿5日电） 美国检察官今天以前总统川普发出的一则威胁性社群贴文为由，要求联邦法官下令川普不得公开讨论他最新一起刑事案件内容。

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特别检察官史密斯（Jack Smith）日前以「图谋推翻2020年大选」等罪名起诉川普后，昨晚提出请求，吁请法官实施保护令，防止这位前总统透露此案的事证细节。

负责审理此案的法官楚坎（Tanya Chutkan）已在周末前命令川普的法律团队于7日下午5时之前回应检方这项要求。

此案出现这项最新发展，是因为川普似违抗法官有关不得跟任何潜在证人讨论案情的命令，且他在社群网站发布的一则贴文似有恐吓威胁之意。

川普昨天在社群网站Truth Social发文，以英文大写字母写下：「如果你冲着我来，我也不会放过你。」

川普目前在共和党2024年党内初选中声势遥遥领先，他对4项选举阴谋与干扰指控皆不认罪。川普面临的诸多法律威胁中，当属此案最为重大。

川普在Truth Social的激进发文，被史密斯引用在他上呈法官楚坎的文件之中。史密斯并在申请文件提及，川普过去也曾攻击过与他刑事案相关的人士。

「这类限制在本案尤其重要，因为被告过去就曾在社群媒体发过公开声明」，且内容与他悬而未决的法律事务的证人、法官、律师等人士有关。

检方并在申请文件指出，如果川普将事证开示（discovery process）期间取得的案情细节和大陪审团纪录公诸于世，「恐对证人产生有害的寒蝉效应影响，或对本案的司法行政公正性产生不利影响」。

© 2023 AFP