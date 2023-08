川普：将声请撤换刑事审判承审法官

(法新社华盛顿6日电) 美国前总统川普今天表示,将向法院声请撤换负责审理他所受刑事审判的法官,川普主张该案承审法官楚坎不会给予他公平的待遇。

这位曾经两度遭到弹劾的共和党籍总统面临试图推翻2020年大选结果、诈骗美国等指控,早已开始对将他起诉和负责案件的人轮番炮轰。

他最新的目标-联邦地区法院法官楚坎(Tanya Chutkan)-当初是由前总统欧巴马提名出任,负责审理华府的案件。

川普在自创的Truth Social平台上用全部大写字母写道:「那位『被指派』审理这起荒谬的言论自由/公正选举案的法官,不可能对我进行公正审理。这件事人尽皆知,连她自己也知晓。」

「我们将立即提出非常有力的理由来要求撤换这名法官,同时要求将审判地点移到哥伦比亚特区 (D.C.)以外。」

川普法律团队最近的要求曾遭楚坎断然拒绝。

特别检察官史密斯(Jack Smith)日前声请法官实施保护令,防止川普和他的律师透露本案的事证细节。川普的法律团队提出动议,要求将答覆美国政府这项保护性命令的最后期限延后,昨天遭到楚坎驳回。

川普团队本来希望延后到10日才答覆,但是楚坎已在周末前命令川普的法律团队于7日下午5时之前回应检方这项要求。

哥伦比亚特区联邦地区法院(District Court for the District of Columbia)有10多位法官,经随机挑选,由61岁的楚坎负责审理本案。

她过去也曾审理过川普的案子,2021年11月作出对他不利的判决,最出名的便是裁示「总统并非君王」。楚坎也曾审理过多起2021年1月6日国会山庄攻击衍生案件,并对若干参与者严惩不贷。

