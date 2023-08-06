巴基斯坦南部火车出轨意外 官员：至少19死、50伤

（法新社巴基斯坦喀拉蚩6日电） 巴基斯坦铁道部长拉斐克说，南部一列火车出轨，导致至少15人丧生、45人受伤。信德省（Sindh）政府发言人梅蒙（Sarjeel Memon）说，19人证实死亡、逾50人受伤。

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铁道部长拉斐克（Khawaja Saad Rafique）告诉媒体记者：「这是一起相当严重的事故。救难队已经抵达现场，目前已知至少15名乘客死亡、45人受伤。更多救难队已被派往事故现场。」

当地媒体报导，这起出轨意外发生于南部信德省纳瓦布沙阿市（Nawabshah）撒哈拉（Sahara）火车站附近。

铁路官员沙尔（Mohsin Syal）告诉巴基斯坦媒体HUM News：「从喀拉蚩（Karachi）驶往阿伯塔巴德（Abbottabad）的哈扎拉（Hazara）快车有8节车厢出轨。」

信德省铁路官员夏哈（Ijaz Shah）告诉法新社，多名乘客丧生，一列救援火车已经被派往现场。

当地媒体发布的照片显示，事故现场可见至少一节车厢翻覆，现场有数十人，有些人正砸碎窗户，帮助乘客爬出扭曲变形的车厢。

由于陈旧的铁路系统，巴基斯坦经常发生铁路事故和出轨意外。

2021年6月，2列火车在信德省达哈吉（Daharki）附近相撞，造成至少65人死亡、另有约150人受伤。

在这起事故中，一列快车出轨冲上对向轨道，约1分钟后，脱轨列车的车厢遭另一列高速载客列车切穿。

2019年10月，一列Tezgam特快列车因烹饪用瓦斯罐爆炸起火，造成至少75名乘客死亡。2005年，在戈金（Ghotki）发生两列火车相撞意外，导致逾100人丧生。

© 2023 AFP