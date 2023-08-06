沙国调停俄乌战争 参与国众仍对关键点达成共识

（法新社利雅德5日电） 沙乌地阿拉伯今天主办针对俄乌战争的会谈，再一次展现其外交实力。而乌克兰曾预言这次会议因为参与国家众多，恐人多嘴杂，但各国最终在关键要点上仍达成了共识。

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这场为期两天的会议，在多个代表团历经数小时发言和冗长的闭门讨论之后，于今天晚间落幕。

一如预料，会后并未发布最终声明，但一位欧洲消息人士表示，各方已就关键要点达成共识，包括尊重乌克兰的「领土完整和主权」应成为「任何和平解决方案的核心」。

主办方成功让俄国以外的金砖（BRICS）国家代表与会，也就是巴西、印度、中国和南非。

上述欧洲消息来源表示，「中国积极参与」，并对再次会谈一事「抱持正面态度」。

然而，巴西代表团强调，「任何实际的谈判都必需广纳所有阵营」，当中也包括俄罗斯。

巴西代表团指出，「乌克兰虽是最大受害者，但如果真的想要和平，就必需让莫斯科当局以某种形式参与这个过程」。

俄罗斯2022年2月24日入侵乌克兰，虽没有拿下乌国首都，但夺取了大片乌东领土。乌军目前在西方国家支持下，正极力反攻以夺回失土。

乌克兰出席今天的会议之前，已预料会中将出现紧张情势。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）的幕僚长叶尔马克（Andriy Yermak）在昨天播出的受访片段中说：「我预料对话势必针锋相对，但真理是在我们这一方的。」

率领乌国代表团出席这场会议的叶尔马克说：「我们有很多分歧，也听到很多的立场，但重点是有提出了我们的原则。」

「我们的任务是让全世界为乌克兰团结起来。」

© 2023 AFP