非裔同性恋舞者加油站遭砍身亡 纽约高中生被捕

（法新社纽约5日电） 美国纽约一名17岁高中生因持刀刺死一名非裔同性恋舞者而被控犯下仇恨谋杀罪。此案获得了巨星歌手碧昂丝（Beyonce）和电影导演史派克李（Spike Lee）等人的关注。

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法新社报导，28岁席布莱（O'Shae Sibley）除了跳舞也会编舞，他7月29日在纽约布鲁克林（Brooklyn）一间加油站与人发生争执时，胸部被刀刺身亡。

纽约市非裔市长亚当斯（Eric Adams）在事发地点举行记者会，宣布犯嫌已经被捕；他表示受害者「也可能是我的儿子」。

纽约市警察局负责侦查的助理局长肯尼（Joseph Kenny）表示，涉案的青少年昨晚向警方自首。肯尼并未透露犯嫌姓名。

犯嫌被控犯下仇恨二级谋杀罪和非法持有武器。

事发当晚监视录影拍下致命事发过程，影片显示席布莱和其他几名男子在加油站赤裸上身、穿着短裤。

肯尼表示：「在等待汽车加油的这段期间，席布莱这群人开始随着车上音乐舞蹈起来。」

肯尼说，犯嫌和同伙「开始对席布莱这群人大吼大叫，用贬抑名称喊他，并使用恐同字眼」。

「他们还说一些反非裔言论，并要求席布莱等人别再跳舞。」

双方对峙持续了4分钟，最后席布莱胸前被刺一刀，正中心脏，他于送医后宣告不治。

案发后，社会大众纷纷向席布莱致哀，包括乐坛天后碧昂丝，她的官网首页写着，「席布莱 Rest In Power」。

影坛重量级人物史派克李在社群媒体Instagram发布了一张席布莱在彩虹背景下快乐跳舞的照片，照片文字写着「永远被爱」，并加上「说出他们名字」（#saytheirnames）的主题标签。

「说出他们名字」一词是呼吁大众关注体制性种族主义和种族不公现象。 （译者：纪锦玲）

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