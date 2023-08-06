X用户若因平台言论遇职场困扰 马斯克称将供法律援助

（法新社旧金山6日电） 商业大亨马斯克（Elon Musk）昨天表示，他的社群媒体公司X将提供法律援助资金，协助因在X平台发布的内容而面临来自老板不公平对待的用户。

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包括许多名人和其他公众人物在内的用户，偶尔会因为在原名为推特（Twitter）的X平台上发布、点赞或转推有争议的内容而陷入麻烦。

马斯克在X上写道：「如果你因为在这个平台发布或点赞某些东西而受到雇主的不公平对待，我们将资助你法律费用。没有上限。请告诉我们。」

马斯克没有详细说明用户将如何得到这笔费用。

自从马斯克去年10月以440亿美元收购这个社群媒体平台以来，其广告业务已经崩溃，部分原因是这个平台对于仇恨言论态度较为宽松，以及恢复了先前被停权的极右派帐号。

马斯克一再重申，他对言论自由的渴望是他做出改变的动机，他认为文化敏感度的改变对言论自由构成威胁，并予以抨击。

根据非营利组织「对抗网路仇恨中心」（Center for Countering Digital Hate, CCDH），仇恨言论在X盛行。

X对这项研究结果提出异议，正在控告「对抗网路仇恨中心」。

© 2023 AFP