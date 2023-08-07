中国海警南海对菲船只发射水炮 菲律宾召见中国大使

（法新社马尼拉7日电） 菲律宾总统小马可仕（Ferdinand Marcos）表示，中国海警在有争议的南海拦截并用水炮轰击菲律宾船只后，马尼拉今天召见中国驻菲律宾大使。

广告 继续浏览后续

小马可仕告诉记者：「我们的外交部长今天召见黄大使，并提出口头照会，其中包括有关所发生事件的照片和影片，我们正在等待他们的答覆。」

最新一起事件发生在5日，当时菲律宾海岸防卫队正在护送数艘包租船，这些船为驻扎在南沙群岛（Spratly Islands）仁爱暗沙（Second Thomas Shoal）的菲律宾军事人员运送粮食、水、燃料和其他物资。

中国宣称拥有几乎整个南海的主权，每年有数兆美元的船运贸易通过南海。台湾、汶莱、马来西亚、菲律宾和越南也对这片海域提出主权声张。

位于荷兰海牙（Hague）的常设仲裁法院（PCA）2016年作出裁决，认定中国拥有南海大部分主权的历史主张并无根据，北京则无视这项裁决。

菲律宾军方和海岸防卫队指控中国海警在补给任务中进行拦截并发射水炮。

他们谴责中国船只的行为既「非法」且「危险」。美国、英国、澳洲和欧盟也批评北京的行为。

中国昨天表示，已对「非法」进入中国水域的菲律宾船只采取「必要管控」。

© 2023 AFP