因应伊朗骚扰扣押商船 美派逾3000军力部署波湾

（法新社杜拜7日电） 美国海军今天宣布，3000多名美军人员已搭乘2艘军舰抵达红海。这是伊朗扣押油轮后，美军在波斯湾增加部署行动的一环。

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法新社报导，司令部设于巴林的美国海军第五舰队（US Fifth Fleet）透过声明指出，美国海军和陆战队已在这次预先宣布的部署行动中穿过苏伊士运河（Suez Canal）并进入红海。

声明还称，美军人员分别搭乘两栖突击舰「巴丹号」（USS Bataan）和船坞登陆舰「卡特霍尔」号（USS Carter Hall）抵达红海，为第五舰队增添更多行动「弹性和海上能力」。

美国军方表示，在过去2年里，伊朗已在该地区扣押或试图控制近20艘悬挂外国国旗的船只。

第五舰队发言人霍金斯（Tim Hawkins）告诉法新社，「这些部队为我们的工作增添不少行动弹性和海上能力…以吓阻破坏稳定的活动，并缓和因伊朗骚扰和扣押商船而造成的地区紧张局势。」

进行此次部署之前，华府表示美军于7月5日两度阻止伊朗在阿曼附近国际水域扣押商用油轮。

美国上月也宣布将在中东部署1艘驱逐舰、多架F-35和F-16战机，以及两栖战备小组/陆战队远征分队，以阻止伊朗扣押波斯湾的船只。

上周，一名美国官员告诉法新社，华府还准备在穿越波斯湾的商业油轮上部署陆战队和海军人员，以作为额外防御措施。

© 2023 AFP