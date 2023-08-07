在伊朗遭监禁 库德族妇女缝嘴唇绝食抗议

（法新社巴黎6日电） 一个人权组织今天表示，一名在伊朗遭监禁的库德族妇女展开绝食将嘴唇缝在一起，抗议当局未允许她重获自由。

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总部设在挪威的库德族人权团体Hengaw在声明中说，判刑5年已服刑3年的穆哈玛迪（Soheila Mohammadi）在伊朗西北部乌尔米耶市（Urmia）的监狱采取了上述行动。

穆哈玛迪是在2020年秋天被捕，她因加入武装组织「库德自由生活党」（PJAK）遭定罪；这个组织致力推动伊朗少数民族库德族自决，隶属于邻国土耳其的非法团体库德工人党（PKK）。

Hengaw表示，穆哈玛迪此前未获得与地区检察官会面以提出请假的许可。

Hengaw说，育有一个孩子的穆哈玛迪今年稍早以利器刺向自己胸部、企图自杀，但在狱友干预下，捡回一命。

伊朗22岁库德族女子艾米尼（Mahsa Amini）去年因违反服装规定被捕，在拘留期间丧命，引发全国示威。

人权组织说，伊朗西部和西北部的库德族人聚居地区，是去年9月反伊朗伊斯兰执政当局抗议活动中最活跃的地区之一，有数以百计示威群众在当局镇压中被捕。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

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