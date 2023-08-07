尼日军政府无视最后通牒 西非经济共同体尚未回应

（法新社尼日尼阿美7日电） 尼日军事领导人今天无视西非经济共同体（ECOWAS）要求恢复民选政府的最后通牒，西非经济共同体尚未对政变领袖的顽抗做出公开回应。

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随着最后期限于昨天截止，尼日首都尼阿美（Niamey）街道上还没有看到任何外国军队。

一名与西非经济共同体关系密切的消息人士表示，目前没有立即进行军事干涉，以恢复民选总统贝佐姆（Mohamed Bazoum）政权的打算。

但消息人士也表示，西非经济共同体成员国领袖可能在未来几天举行峰会，以决定下一步行动。义大利和德国等国曾表示，支持循外交途径解决尼日的问题。

邻国马利表示，它和布吉纳法索正派遣联合官方代表团前往尼阿美，以表达「（与）尼日人民团结一致」。马利和布吉纳法索都因为各自的军事政变，被西非经济共同体暂停资格。

马利和布吉纳法索曾表示，军事干预无异于宣战。

尼日军事统治者已宣布关闭空域，根据航班追踪网站Flightradar，今天尼日空中没有任何航班。

义大利敦促西非经济共同体延长最后期限，并寻求外交解决方案，德国也提出了类似的呼吁。

与尼日共享漫长边境的阿尔及利亚也对军事解决途径发出警告，指出这将「对阿尔及利亚构成直接威胁」。

地区重量级国家奈及利亚的参议员呼吁所有人专注于「政治和外交选择」，奈及利亚总统提努布（Bola Tinubu）也是现任西非经济共同体主席。

© 2023 AFP