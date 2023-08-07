德国另类选择党开炮 批评欧盟是「失败计画」

（法新社马德堡6日电） 德国极右翼政党「德国另类选择党」（AfD）今天表示，欧洲联盟（EU）是一项「失败的计画」，需要彻底改革，但该党并未在本届党代表大会中呼吁解散欧盟。

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德国目前支持度第2高、主张反移民的「德国另类选择党」的600多名代表上周末齐聚该国东部马德堡（Magdeburg），以敲定明年欧洲议会（European Parliament）选举相关计画。

会中通过的文件指出，「我们认为欧盟无法改革，并将其视为一项失败的计画」。

另类选择党希望创建「一个欧洲国家的联盟，一个可保障会员国主权的新欧洲经济与利益共同体。」

本次会议通过的文件较6月公布的草案内容温和许多，当时的草案呼吁「有秩序地解散欧盟」，但该党领导人坚称，这只是「编辑上的错误」。

最新文件并未提及所谓的「德国脱欧」（Dexit）。AfD过去曾有人提出这项政见，但极不受德国选民欢迎。

近几个月以来，由于经济表现疲软，加上民众对德国总理萧兹（Olaf Scholz）执政联盟的不满日益高涨，AfD的支持率出现创纪录飙升。

反伊斯兰、对气候变迁抱持怀疑态度的另类选择党，如今民调支持率约维持在20%左右，仅次于萧兹领导的社会民主党（Social Democratic Party） 。

AfD在连续2个周末举行的党代表大会上通过，将在明年欧洲议会选举中推出多达35名候选人，这个数字打破过往纪录。

AfD目前在欧洲议会拥有9名议员。

© 2023 AFP