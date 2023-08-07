沙乌地阿美石油Q2获利遽减38% 反映国际油价下跌

（法新社利雅德7日电） 沙乌地阿美石油公司今天公布第2季获利达300.8亿美元，和去年同期相比大幅衰退38%。去年国际油价在俄罗斯全面入侵乌克兰的影响下大幅飙涨，带动沙乌地阿美石油公司的获利攀升。

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沙乌地阿美石油公司（Saudi Aramco）在沙乌地股票交易所发布声明说，第2季获利的衰退幅度主要反映原油价格下滑的冲击，以及炼油和石化利润持续下降的影响。

沙乌地阿美石油公司首季获利和去年同期相比，则是衰退19.25%。

沙乌地阿美石油公司执行长纳瑟（Amin Nasser）说：「我们强劲的财报，反映了我们的韧性和适应市场循环的能力。」

「我们持续以高度可信赖度，展现我们长期来满足全球各地客户需求的能力。对我们的股东来说，我们计划第3季开始配发首次业绩相关股利。」

沙乌地4月宣布每日减产50万桶，这是沙国和其他产油国协调减产行动的一部份，藉每日减产逾百万桶，以拉抬国际油价。

沙国能源部长6月宣布进一步减产百万桶，7月起生效，目前已延长至9月。

沙国目前每日产量约900万桶，远低于据报每日产能1200万桶。

分析师表示，油价必须在每桶80美元左右，沙国才能平衡预算。目前油价在这个区间的上方，显示近来减产开始产生预期的效果。

沙乌地阿美石油公司去年公布破纪录获利达1611亿美元，沙国因此出现近10年来首次年度预算盈余。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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