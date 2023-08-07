法国星期日报罢工月余 极右派总编上任后首度出刊

（法新社巴黎6日电） 法国唯一全国发行的周日报「星期日报」，在争议性极右派人物出任总编辑后，引发员工前所未见且持续许久的罢工行动，但这个周末出版了新总编上任后的第一份报纸。

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星期日报（Journal du Dimanche）是法国发行量最高的报纸之一。勒仁（Geoffroy Lejeune）获任命为星期日报新任总编辑后，员工发动的罢工行动持续了40天，直到8月1日才结束。

星期日报员工预料将出现一批离职潮，藉此抗议勒仁接任总编辑。勒仁的崛起凸显了法国媒体和政坛右倾的情况。

星期日报今天出刊令人意外，因为它原订8月中旬才会「重出江湖」，终结报社员工自6月22日以来的罢工行动。这场罢工导致报社瘫痪，一连多周无法顺利出报。

法国新任的城市部长阿格雷斯蒂-鲁巴什（Sabrina Agresti-Roubache），是星期日报新领导阶层入主以来，首位答应采访邀约的政府官员。

6日出刊的星期日报，主要靠自由记者和「志工」完成作业。

总部位于巴黎的新闻自由组织「无国界记者组织」（Reporters Without Borders，RSF）表示，星期日报这次的罢工，是自1975年「巴黎人报」（Le Parisien）停工28个月以来，法国媒体史上历时最长的一次罢工。

34岁的勒仁之前是极右派周刊「现今价值」（Valeurs Actuelles）的编辑。这本杂志曾于2021年因种族仇恨言论被判有罪。

星期日报所属的拉卡戴尔集团（Lagardere SCA），由据称观点极为保守的亿万富豪波洛黑（Vincent Bollore）所收购，而波洛黑正在扩大媒体版图，从电视频道进军到平面媒体。

星期日报每周发行量约达14万份，近年来维持中间派路线，并被视为对法国总统马克宏（ Emmanuel Macron）政府采同情立场。

© 2023 AFP