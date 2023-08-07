美国女足队世界杯遭淘汰 川普嘲讽觉醒失败

（法新社华盛顿7日电） 拿下前两届女足世界杯冠军的美国队昨天失利，在16强赛PK大战惨遭瑞典淘汰，无缘争取3连霸。美国前总统川普冷语讥讽鼓吹社会正义的女足队，称是「觉醒失败」。

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美国女足国家队卫冕失败后，成为美国政坛右翼人士众矢之的，部分是因为她们倡议社会正义，争取同工同酬。

不少保守派人士尤其恼火的是，女足队国脚曾在比赛前演奏国歌期间单膝下跪，抗议美国种族歧视。

美国女足队共同队长拉皮诺（Megan Rapinoe）曾获得总统拜登（Joe Biden）颁发总统自由奖章（Presidential Medal of Freedom）。

美国在和瑞典对决的16强赛厮杀到延长赛都没能破网，最终瑞典在PK大战以5比4淘汰美国，让美国队的女足世界杯3连霸梦碎。

川普（Donald Trump）正进行2024年总统大选竞选活动，期望重返白宫。他在自创的社媒平台TruthSocial发文写道，这次输球「全然体现我们一度伟大的国家在不老实的拜登治下会发生什么事」。

他写道：「我们很多球员公开对美国展现敌意，没有其他国家以这种方式或类似方式行事。觉醒失败。」

川普还加上「漂亮的一球」，取笑拉皮诺，因为她在对瑞典之战的PK大战时射门未进。

38岁的拉皮诺曾分别于2015年和2019年率美国队在女足世界杯夺冠，曾是金球奖和世界杯金靴奖得主。她将在这次世界杯之后高挂球靴。

拉皮诺是美国女足队向联邦争取同工同酬的主要声音，在追求种族平等以及影响女性和LGBTQ等议题方面不遗余力。

拉皮诺长久以来无论在国内或海外都是美国女足的代表人物，她在PK大战以4比5落败后受访时，眼泪在眼眶中打转。

她说：「这像个烂笑话，对我个人而言，这是黑色喜剧。我罚球没进。」

美国第一夫人吉儿（Jill Biden）在社群媒体发文安慰女足队球员说：「你们今天以你们的毅力和决心启发我们。我们以你们为傲。」

「永远记得你们鼓励各地的妇女和女孩们挺身而出，为她们的梦想奋斗。」

© 2023 AFP