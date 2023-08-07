联合国：暖化加剧 南亚地区3/4儿童面临极端高温威胁

（法新社新德里7日电） 联合国今天警告，随着气候变迁的影响日益加剧，南亚地区高达3/4的儿童正面临危险高温，这个比例居全球之冠。

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法新社报导，根据联合国儿童机构，南亚地区约有76%、约4亿6000万名儿童暴露在极端高温下；而在全球，这个比例约为1/3。

联合国儿童基金会（UNICEF）南亚区域主任韦杰塞克拉（Sanjay Wijesekera）表示：「随着全球沸腾，数据清楚显示，南亚数以百万计儿童的生命和福祉正日益受到热浪和高温的威胁。」

联合国警告，阿富汗、孟加拉、印度、马尔地夫和巴基斯坦的儿童正面临气候变迁所引发的「极高风险」。根据联合国的定义，极端高温是指1年中有多达83天的气温超过摄氏35度。

韦杰塞克拉指出：「儿童无法忍受高温。除非我们立即采取行动，否则这些儿童将在未来数年持续遭受更频繁、更严重热浪的最大冲击。」

自1800年代末期以来，在大量使用化石燃料的牵动下，全球气温已升高约1.2度，导致热浪气温更高、持续时间更久、出现频率上升，并加剧风暴和洪水等其他极端天气。

今年7月是全球有纪录以来最热的1个月。全球暖化加剧高温天气，也影响了欧洲、亚洲和北美部分地区的千千万万人。

© 2023 AFP